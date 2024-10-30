İspanya'yı DANA vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

30 Ekim 2024 12:10 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:52

İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ülkeyi felç etti. Dana Tropikal Fırtısınası nedeniyle çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp olduğu bildirildi.

Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İspanya'nın doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, Dana Tropikal Fırtınası nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi.

Mazon, "Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz." ifadelerine yer verirken, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR

İspanya merkezli El Mundo'nun haberine göre, ölü sayısının 51 kişi olduğu doğrulandı.

"SUYUN HIZI ÇILGINCAYDI"

Petxina spor kompleksinde kimsenin gözüne uyku girmedi. Geceyi orada geçiren 50 kadar insan, sadece birkaç dakika içinde kendilerini hayatlarına mal olabilecek bir su çığının altında bulduklarında yaşadıklarını dehşetle hatırlıyor.

Paco adlı bir adam, şans eseri kurtulduğu gerçeğini kabullenmeye çalışıyor. Bacaklarını bir havluyla örtüyor çünkü su kıyafetlerini bile yırtmış. Elinden gelen her şeyle hayata tutunmaya çalışmaktan kolları morarmış ve çizilmiş. Olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Suyun hızı çılgıncaydı" ifadelerine yer verdi.

İSPANYOL BASINI KAYIPLARIN OLDUĞUNU YAZDI

İspanyol basını, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde 6 kişinin kayıp olduğunu kaleme aldı.

Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı.

"GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINALIM"

Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım." ifadelerine yer verdi.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."