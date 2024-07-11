İspanyol turistin acı ölümü! Fotoğraf çekmek isterken filler tarafından ezildi

11 Temmuz 2024 09:08 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:18

İspanyol medyası, turistin Zaragoza'dan 43 yaşındaki Carlos Luna olduğunu duyurdu.

Pilanesberg, Güney Afrika'nın dördüncü büyük parkı ve popüler bir turist destinasyonu. Ayrıca 7 binden fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN YAKLAŞTI KURTULAMADI

Polis, parkta gezinen adamın, aracı durdurup indiğini ve fotoğraf çekmek için fillere yaklaştığını, ardından sürü tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğünü söyledi.

Eyaletin turizm kurulu yaptığı açıklamada, İspanyol vatandaşının fillere yaklaşmadan önce yol arkadaşlarının ve olay yerinde bulunan iki araçtaki diğer yolcuların uyarılarını dikkate almadığını söyledi.

Filler yoldan uzakta besleniyordu.

Kurul, "Yetişkin bir fil dişi adama doğru koştu, adam kaçtı ama ne yazık ki fil tarafından ezilmekten kurtulamadı. Daha sonra tüm sürü, diğer file katıldı ve adam ezilerek hayatını kaybetti" açıklaması yaptı.

Fillerin daha sonra olay yerinden ayrıldığı ve kimseye saldırmadığı da belirtildi.