İsrail 12 Filistinliyi serbest bıraktı! Mahkumun sözleri dehşete düşürdü

İsrail, aylardır işkence altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan mahkumlardan biri "Ne kadar konuşursam konuşayım İsrail hapishanelerindeki durumun boyutlarını tarif edemeyeceğim." dedi.

Aylar süren işkencenin ardından Gazze Şeridi'ndeki 12 Filistinli özgürlüğünü kavuştu. Gelişmeyle ilgili Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada mahkumların El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Filistinli kaynaklar, mahkumların sağlık durumlarının kötü olduğunu aktararak, tutuklu kaldıkları sürede mahkumların dayak ve işkenceye maruz kaldıklarını ifade etti.

"NE KADAR KONUŞURSAM İŞKENCENİN BOYUTUNU TARİF EDEMEM"

Serbest bırakılan mahkumlardan Zaher Sultan, İsrail’in Filistinli mahkumlara işkence yaptığı belirterek mahkumların sürekli aç bırakıldığını ifade etti. Sultan, "Ne kadar konuşursam konuşayım İsrail hapishanelerindeki durumun boyutlarını tarif edemeyeceğim" dedi.