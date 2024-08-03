İsrail'den bir suikast daha! Hamas komutanı öldürüldü

03 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:39

İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde seyir halindeki otomobile düzenlenen hava saldırısında Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi ve araçta bulunan 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan saldırı Hamas tarafından doğrulanırken, Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yol üzerinde seyir halindeki otomobile hava saldırısı düzenledi.

HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İki roketin isabet ettiği araç alevler içinde kalırken içindekilerin yanarak hayatını kaybetti ifade edildi.

Tulkerim'deki Sabit Devlet Hastanesi kaynakları, saldırı sonrası hastaneye tanınmayacak halde ve tamamen kömürleşmiş 5 cesedin getirildiğini, bunlardan birinin Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 25 yaşındaki Haitham balidi olduğunu açıkladı.

Balidi'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tulkerim'deki ulusal eylem grupları, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti.

İsrail ordusu, yaptığı ilk açıklamada, söz konusu araçta silahlı direnişçilerin olduğunu bildirdi.

Öte yandan, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında Filistinlilere ve evlerine gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı. Çıkan çatışmalarda 3 Filistinli yaralandı.

Beytüllahim'in batısındaki Husan köyüne askeri araçlarla düzenlenen baskında 16 yaşındaki çocuk, Nablus'taki baskında da 4 Filistinli gözaltına alındı.