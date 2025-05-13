İsrail 9 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail, saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında alıkoyduğu 9 Filistinliyi bugün serbest bıraktı. Filistinli kaynaklar, Han Yunus’un doğusunda serbest bırakılan Filistinli mahkumların sağlık kontrolleri için Deir El Balah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

"İŞKENCELERE MARUZ KALDILAR"

Adı açıklanmayan yetkililer, serbest bırakılan mahkumların tutuklu bulundukları sürede çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade etti. Özgürlüğüne kavuşan Muhammed Halil Zakzouk, İsrail güçleri tarafından Ramazan ayında alıkonduğunu ifade ederek, maruz kaldığı işkence nedeniyle konuşmakta zorluk çektiğini dile getirdi.



Eşref Nasir adlı esir ise "İsrail ordusu acımasız" diyerek İsrail askerlerinin hasta mahkumlara dahi şiddet uyguladıklarını söyledi.



İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 908’e, yaralı sayısı 119 bin 721’ye yükseldi.