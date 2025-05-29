İsrail ABD'nin Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki ateşkes teklifini kabul ettiği bildirildi. Hamas da söz konusu teklifi incelediğini duyurdu.

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki saldırılarını soykırım noktasına kadar vardıran ve yaklaşık 60 bin Filistinliyi öldüren İsrail, ABD'nin Gazze'deki ateşkes teklifini kabul etti.

Yeni gelişmeye göre ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes teklifinin İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından kabul edildiği bildirildi. Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Witkoff'un yeni planı İsrail lehine değiştirildiği için Hamas yeni duruma sıcak bakmıyor.

Yeni ateşkes önerisinde ABD'nin geçici ateşkesin kalıcı ateşkesi sağlayacağına dair herhangi bir garanti vermediği ifade edildi. Hamas'ın yeni ateşkes teklifine karşı nasıl bir tutum belirleyeceği ise belli değil.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin sunulan yeni taslağı teslim aldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, önerinin şu anda Hareket'in ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği belirtildi.

Açıklamada, verilecek cevabın, "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtildi.

Hamas’ın bölgede adil ve kapsamlı çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Steve Witkoff'un önerisinin içeriğine dair detay verilmezken, bu girişimin mevcut ateşkes müzakereleri kapsamında atılmış yeni bir adım olduğu ifade ediliyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ABD adına kendisinin yürüttüğü Gazze'de olası ateşkes süreci hakkında "Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var." demişti.

Hamas da dün ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.