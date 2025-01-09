İsrail artık niyetini gizlemiyor! 'İncil haritası' diyerek göz diktikleri toprakları işaretlediler

09 Ocak 2025 07:16 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 07:19

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan İncil'de geçen bir haritanın yer aldığı bir paylaşım yaptı. Ürdün Nehri'ni İsrail toprağı olarak gösteren haritaya dikkat çeken ifadeler de iliştirildi. Ürdün ve Filistin'den söz konusu paylaşıma tepki yağdı.

Orta Doğu​ toprakları üzerindeki egemenlik hayallerini, Filistin'e yönelik soykırım girişimiyle eyleme geçiren İsrail, Lübnan​ ve Suriye'ye düzenlediği saldırılarla da yayılmacı politikasında kararlı olduğunun sinyallerini vermişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı son yaptığı pervasız paylaşımla kendisine ait olmayan topraklardaki hak iddiasını dini gerekçelere dayandırdı.

İŞGAL​ HAYALLERİNİ YAZDILAR

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan söz konusu harita, İncil'de anlatılanlara göre Ürdün Nehri'nin doğusundaki çeşitli bölgelere yayılan İsrail Krallıkları ve Yahudiye'nin sınırlarını gösteriyor.

Harita ile birlikte paylaşılan ve "İsrail Krallığı'nın 3000 yıl önce kurulduğunu biliyor muydunuz?" sorusuna yer verilen bilgi notunda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Yazıda Kral Saul, Hz. Davut ve Hz. Süleyman'ın anlatımlarına, ayrıca krallığın kuzeydeki İsrail Krallığı ve güneydeki Yahuda Krallığına bölünmesine ve bunların Asur ve Babil imparatorlukları tarafından yok edilmesine ve sürgüne gönderilmesine değinen notlar paylaşıldı.

"YAHUDİLER SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR!"

Yazı sonuç bölümünde ise "Ddiasporadaki Yahudi halkı, güçlerinin ve potansiyellerinin yeniden canlanmasını ve 1948'de İsrail Devleti'nde Ortadoğu'nun tek demokrasisi ilan edilen devletlerinin yeniden inşasını sabırsızlıkla beklemeye devam etti. "

Ancak bu paylaşım bölge ülkelerinde basit bir tarih veya kültür dersi olarak algılanmadı. Harita Orta Doğu'daki yayın organlarında, Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya kanalında, Katar'ın Al Jazeera kanalında ve diğer kanallarda yayınlandı. Medya organları paylaşımın bilgi verme amaçlı değil İsrail'in işgal planlarıyla ilişkilendirdi.

"EN GÜÇLÜ İFADELERLE KINIYORUZ"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlık, işgal altındaki Filistin​ topraklarının bir kısmı, Ürdün Haşimi Krallığı, Lübnan ve Suriye de dahil olmak üzere, İsrail için tarihi olduğu iddia edilen ve sosyal medya platformlarında resmi İsrail hesapları tarafından yayınlanan bölge haritalarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyor" ifadelerine yer verdi.

Filistin yönetimi sözcüsü Nabil Abu Rudeineh ise "Yahudi iddialarına göre binlerce yıl öncesine dayanan bir İsrail tarihini uyduran bir yorum içeren iddia edilen harita" ifadesiyle paylaşımı kındı. Rudeineh, "Bölgeyi ateşe veren ve şu anda tanık olduğumuz savaşlara yol açan şey, bu aşırı İsrail politikalarıdır" dedi.