İsrail askerleri Cenin'den çekildi, tanklar Refah'ın merkezine konuşlandı

23 May 2024 09:44 - Güncelleme : 23 May 2024 10:06

Yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a İsrail ordusunun saldırıları sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi olarak bir harekat başlatmasa da şehri havadan ve karadan bombalamaya devam ediyor. Refah'ın doğusunda bulunan İsrail tankları ise Yibna mahallesi çevresinde konuşlandı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise İsrail ordusunun Refah'ta ilerlemesi durdurmak için harekete geçti. Kassam Tugayları, iki İsrail zırhlısını tanksavar roketlerle vurduklarını duyurdu.

REFAH'TA 5 ASKERİ BİRLİK

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayının başlarından bu yana Refah'ta bulunan 162. Tümen'e katılması için Nahal Tugayı'nı Refah kentine gönderdi.

Givati Tugayı, 401. Tugay, Komando ve Negev birliklerinin ardından Nahal Tugayı, Refah'taki kara saldırılarına katılan 5. askeri birlik oldu.

REFAH'TA KARA SALDIRILARI GENİŞLEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentini Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişlettiğini belirtmişti.

Tanıklar, İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediğini söylemişti.

İSRAİL ASKERLERİ CENİN'DEN ÇEKİLDİ

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

Görgü tanıkları, yüzlerce Filistinlinin, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine ve mülklerine dönmeye başladığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e 21 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

'ABD VE İSRAİL REFAH İÇİN ANLAŞTI' İDDİASI

İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek kara saldırısına başladığı Refah konusunda yeni bir kararda Amerikalı ve İsrailli yetkililerin fikir birliğine vardığı iddia edildi.

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a kara saldırısının Gazze'deki insani felaketleri derinleştireceği uyarıları yöneltilen İsrail'in planladığı "kapsamlı kara saldırısından" vazgeçtiği belirtildi.

Amerikalı yetkililerin "daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı" konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu plana "karşı çıkmayacağı" savunuldu.