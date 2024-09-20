İsrail askerleri, Filistinlileri öldürüp, çatıdan aşağı attı!
İsrail, Gazze'de sivil katliamına devam ederken Batı Şeria'da da çeşitli bahanelerle Filistin vatandaşlarını öldürüyor. Kabatiya kasabasında 3 Filistinliyi öldüren İsrail askerlerinin, cansız bedenleri, bir evin çatısından aşağı attığı anlar kameraya yansıdı.
İsrail askerleri, Gazze'deki savaş suçunu Batı Şeria'ya da taşıdı. Cenin'e Kabatiya kasabasına dün akşam İsrail güçleri baskın düzenledi. Baskın 10 saat süren geniş çaplı bir saldırıya dönüştü, 7 Filistinli hayatını kaybetti, 11'i ise yaralandı.
ÖLDÜRDÜKLERİ FİLİSTİNLİLERİ ÇATIDAN ATTILAR
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin kuşatılan bir evin çatısında öldürdüğü 3 Filistinlinin cansız bedenini bir evin çatısından attığı ve cenazelerin daha sonra İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden alındığı ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, en az 3 İsrail askerinin bir Filistinlinin cansız bedenini tekmeleyerek çatıdan aşağı attığı görüldü.
Bu kadar vahşet nasıl olabilir ya Allah'ım yardım etsin Filistinlilere insanlığı unutmuşlar