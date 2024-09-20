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İsrail askerleri, Filistinlileri öldürüp, çatıdan aşağı attı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Eylül 2024 10:47 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:56

İsrail, Gazze'de sivil katliamına devam ederken Batı Şeria'da da çeşitli bahanelerle Filistin vatandaşlarını öldürüyor. Kabatiya kasabasında 3 Filistinliyi öldüren İsrail askerlerinin, cansız bedenleri, bir evin çatısından aşağı attığı anlar kameraya yansıdı. 

İsrail askerleri, Gazze​'deki savaş suçunu Batı Şeria​'ya da taşıdı. Cenin​'e Kabatiya kasabasına dün akşam İsrail güçleri baskın düzenledi. Baskın 10 saat süren geniş çaplı bir saldırıya dönüştü, 7 Filistinli hayatını kaybetti, 11'i ise yaralandı. 

İsrail askerleri, Filistinlileri öldürüp, çatıdan aşağı attı! - 1. Resim

ÖLDÜRDÜKLERİ FİLİSTİNLİLERİ ÇATIDAN ATTILAR

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin kuşatılan bir evin çatısında öldürdüğü 3 Filistinlinin cansız bedenini bir evin çatısından attığı ve cenazelerin daha sonra İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden alındığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Filistinlileri öldürüp, çatıdan aşağı attı! - 2. Resim

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, en az 3 İsrail askerinin bir Filistinlinin cansız bedenini tekmeleyerek çatıdan aşağı attığı görüldü.

İsrail askerleri, Filistinlileri öldürüp, çatıdan aşağı attı! - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe20 Eylül 2024 11:32

Bu kadar vahşet nasıl olabilir ya Allah'ım yardım etsin Filistinlilere insanlığı unutmuşlar

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