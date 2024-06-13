İsrail askerlerinden Müslümanları kızdıran hareket: Camiyi mutfağa çevirdiler!

13 Haziran 2024 22:33 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 22:35

İsrail ordusunun, Refah'ta kontrolü sağladığı günlerde çekilen bir video sosyal medyaya yansıdı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 251 gündür devam ederken, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan bir camiyi mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı.

MUTFAĞA ÇEVİRDİLER

İsrail askerleri, Mısır topraklarından yaklaşık 280 metre uzaklıktaki Refah Geçidi Camii’ni işgal ederek camiyi mutfağa çevirdi. Sosyal medyada İsrail askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, caminin içerisinin askerler tarafından tahrip edildiği görüldü.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan yüzlerce İsrailli gösterici, Gazze Şeridi'nde tutuklu bulunan esirlerin serbest bırakılması talebiyle gösteri yaptı. Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.