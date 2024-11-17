İsrail bahane öne sürdü gerçek ortaya çıktı! Herzog'a Türkiye engeli
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan ziyaretine gidememesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Güvenlik sebebi bahanesini öne süren İsrail'e yanıt Türk yetkililerden geldi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan ziyaretine gidememe sebebi açıklandı. Güvenlik gerekçesini öne sürüp iptal ettiklerini duyuran İsrail'e gerçekte Türkiye'nin engel olduğu ortaya çıktı. Türkiye, İsrail'in Türk hava sahasını kullanma talebini geri çevirdi.
HERZOG'UN BAHANESİ ÇÜRÜTÜLDÜ: TÜRKİYE'DEN İZİN ÇIKMADI
Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.
Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti. İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.