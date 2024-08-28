İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oğlu Yair için endişeli! ABD'de savaştan bihaber lüks hayat yaşıyor

28 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:06

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta kurban giderek öldürülmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu korku sardı. İntikam yemini eden İran'ın henüz bir misilleme saldırısı gerçekleştirmemesi İsrail'in her günü endişeyle geçirmesine neden olurken Netanyahu, ABD'nin Miami şehrinde yaşayan oğlu Yair için önlemleri artırdı.

Miami'de Gazze'deki savaştan bihaber hayat süren Yair Netanyahu'nun çevresindeki yoğunluğunun incelenmesi için İsrailli Başbakan'ın Özel Kalemi Yossi Shelley, Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesine başvurdu.

NETANYAHU OĞLU YAİR İÇİN GÜVENLİĞİ ARTIRDI

İran ve ajanlarının Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikasta tepkisinin İsrailli şahsiyetler ve yurt dışındaki hedefleri üzerinde odaklanacağından endişe eden Netanyahu, oğlu Yair'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Danışma Komitesi, yalnızca içgüdülere güvenilemeyeceğini ve güvenlik sıkılaştırmasını gerekli kılacak istihbarat bulgularını talep etti.

Walla'ya göre Nisan 2023'ten bu yana İsrail Genel Güvenlik Servisi'nin (Şin Bet) koruması altında Miami'de yaşayan 33 yaşındaki Yair Netanyahu'nun yıllık yaşam maliyeti 2,5 milyon şekel (680 bin dolar).

YAİR NETANYAHU MIAMI'DE SAVAŞTAN BİHABER

Öte yandan Yair Netanyahu, 2024 yılının başlarında ABD'de lüks bir dairede görüntülenmişti. Yair, fotoğraflarda eşofmanlarıyla beraber uzanırken, arkadaşlarıyla sohbet ederken ya da bir şeyler içerken kameralara yansımıştı.

''MIAMI'DE PARTİ YAPAN SERSERİ ÇOCUK''

Başbakan Netanyahu'nun oğlunun ABD'de sürdürdüğü lüks hayatı İsrail'de de tepkilere neden olmuştu. İsrail basınından Haaretz'de Yair için "Savaşmayı seviyor ama sosyal medya aracılığıyla" sözleri yer almıştı.

Netanyahu'nun İsrail ordusundaki askerleri ölüme ve öldürmeye yolladığı Gazze savaşı sürecinde Yair, ''Miami'de parti yapan serseri çocuk'' olarak tanımlamıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yair Netanyahu'nun kaldığı yerde, tenis kortları, spa, oyun salonu, özel sinema gibi lüks olanakların var olduğu belirtilmişti. Yair'in lüks hayatına dair görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılınca ise büyük tepki çekti, ''utanç verici'' yorumları yapıldı.