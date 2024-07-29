İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin ile ateşkese yanaşmıyor: Yeni talepler öne sürdü

29 Temmuz 2024 22:06 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 22:13

Hamas siyasi lideri Heniyye 3 Ağustos günü tüm dünyayı Gazze için eyleme çağırdı

Hamas siyasi lideri Heniyye 3 Ağustos günü tüm dünyayı Gazze için eyleme çağırdı

Hamas ve El Fetih de dahil! Filistinli gruplar Pekin'de birleşik Filistin hükümeti için anlaştı

Hamas ve El Fetih de dahil! Filistinli gruplar Pekin'de birleşik Filistin hükümeti için anlaştı

7 Ekim'den bu yana süren Orta Doğu'daki savaş için ateşkes aranıyor. İsrail askerleri Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ederken ateşkese dair yeni bir gelişme yaşandı. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek müzakereleri tıkadığını belirtti.

Hamas'ın yazılı açıklamasında, İtalya'nın başkenti Roma'da ABD, İsrail, Mısır ve Katar'dan yetkililerin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası görüşmelerine dair bilgi paylaşıldı.

"YENİ ŞARTLAR ÖNE SÜRÜYOR, ANLAŞMADAN KAÇINIYOR"

Açıklamada, "Roma'daki arabuluculardan gelen bilgilere göre, Netanyahu yine oyalama, erteleme ve yeni şartlar öne sürme stratejisiyle anlaşmadan kaçınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği plan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı kapsamında "İsrail'in önceki teklifini geri çekmek istediği" belirtilmişti.

Roma'da dün yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin katıldığı öğrenilmişti.