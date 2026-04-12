İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman'ın, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın direktörlüğüne atandığı duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'ın başına Goffman'ı atadı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman, Mossad'ın yeni direktörü olarak atandı. Tümgeneral Roman Goffman, David Barnea'dan 2 Haziran'da görevi devralacak. Goffman'ın 5 yıl boyunca Mossad'ın başında kalması bekleniyor. Atama kararı, emniyet teşkilatı içinde itirazlara neden oldu. Eski üst düzey Mossad yetkilileri, Goffman'ın atanmasını istihbarat geçmişi veya Mossad'ın temel faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tümgeneral Roman Goffman'ın Mossad Direktörü olarak atanmasının onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Asher Grunis başkanlığındaki komitenin onayının ardından Başbakan Netanyahu'nun Goffman'ın atanmasına ilişkin mektubu imzaladığı kaydedildi.

David Barnea'dan 2 Haziran'da görevi devralacak Goffman'ın 5 yıl Mossad'ın başında kalacağı belirtildi.

Netanyahu'nun, askeri sekreteri Roman Goffman'ı, Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı almasının emniyet teşkilatı içinde itirazların yükselmesine sebep olduğu basına yansımıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, eski üst düzey Mossad yetkililerinin, Goffman'ın atanmasını, istihbarat geçmişi veya Mossad'ın temel faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığı için eleştirdiğini aktarmıştı.