İsrail Başbakanı Netanyahu protestolar eşliğinde Beyaz Saray'da Joe Biden tarafından ağırlandı

25 Temmuz 2024 21:45 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:33

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'de ağırlanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken, Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

YOLLAR KAPATILDI

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da bugün polis tarafından kapatıldı.

Lafayette Park'ın dışındaki alanda toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak niteleyen göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

"Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.

Dün ABD Kongresine hitap eden Netanyahu'ya yönelik dev bir protesto gerçekleştirilmiş, binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'nde geniş katılımlı büyük bir gösteri düzenlemişti

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR: "GURURLU BİR SİYONİSTTEN TEŞEKKÜR"

Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra "görüşecek çok konumuz" var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.

Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, "Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD’li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.

Netanyahu, bugün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek.