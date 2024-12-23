İsrail Başbakanı Netanyahu yeni hedefini açıkladı: Şiddetli bir harekat başlatacağız

23 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:10

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısının ardından yeni hedefini açıkladı. Netanyahu, Yemen'de Husilere karşı 'şiddetli bir harekat' başlatacaklarını duyurdu. İsrailli Başbakanın İran'a da bir mesajı vardı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin kuzeyinde bulunan Safed şehrinde Güvenlik Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Toplantının bitimiyle beraber bir video yayımlayan Netanyahu, yeni hedefi açıkladı. Yemen'deki Husilere karşı 'şiddetli bir harekat' başlatacaklarını söyleyen İsrailli Başbakan, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husilere karşı da harekete geçeceğiz." dedi.

Netanyahu, Husilerin dünya düzeni için bir tehdit olduğunu söylerken ABD'nin de bu şekilde düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:

"ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor."

HAMANEY'DEN İSRAİL'E CEVAP

İsrail'in ''İran'ın bölgedeki vekil gücü'' sözlerine karşılık İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın bölgede vekil güçlere ihtiyaç duymadığını söyledi:

''İran’ın bölgede vekil güçlerini kaybettiğini söylüyorlar. İran’ın bölgede vekil gücü yok. Yemen, Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad kendi imanları ile vatanları için savaşıyorlar.''

İSRAİL VE HUSİLER ARASINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.