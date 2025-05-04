İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Azerbaycan kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Azerbaycan'a daha sonra gideceği belirtildi.

ERTELEME SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bakü'ye yapılacak ziyaretin, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ile yoğun diplomatik ve güvenlik programı nedeniyle ertelendiği bildirildi.

İsrail basını, Netanyahu'nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve derinleştirmek için Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.

İSRAİL'DEN SURİYE BOMBARDIMAN

İsrail, cuma günü sabahın ilk saatlerinde başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına hava saldırısı düzenlerken gece saatlerinde Şam başta olmak üzere Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı da bombalamıştı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, hafta içinde de Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

Diğer yandan, İsrail ordusunun Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasını planladığını aktaran İsrail basını, dün yapılan güvenlik istişare toplantısında söz konusu planın Netanyahu'ya sunulduğunu belirtmişti.