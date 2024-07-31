İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Haniye suikastı sonrası ilk açıklama! Yine tehditler savurdu

31 Temmuz 2024 22:05 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 22:06

Suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin oğlu ve gelini ilk kez konuştu! Dikkat çeken açıklamalar

Suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin oğlu ve gelini ilk kez konuştu! Dikkat çeken açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan ve Hizbullah ile savaşın eşiğine gelen İsrail'i zorlu günlerin beklediğini belirtti.

Başbakan Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

"SALDIRILARIMIZ SÜRECEK"

Netanyahu, “her senaryoya hazır olduklarını” ileri sürerek, Gazze’deki saldırıları sonlandırma konusunda içeriden ve dışarıdan baskı altında olduklarını ancak saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

"İSRAİL'İ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

İsrail'i ileride zorlu günlerin beklediğini söyleyen Netanyahu, ülkesinin “İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisinde olduğunu” savundu.

HANİYE SUİKASTINA YORUM YOK!

Netanyahu, konuşmasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

NE OLMUŞTU?

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.