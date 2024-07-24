İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele 'Tutuklayın' yazısı yansıtıldı

24 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:48

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otelde lazerli protesto dikkat çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı. Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.

Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu.

Netanyahu, bugün Kongreye hitap edecek.

SAVAŞ KARŞITI YAHUDİLERDEN ABD KONGRESİ'NDE PROTESTO

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına bir tepki de ABD’de yaşayan savaş karşıtı Yahudilerden geldi. “Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)” adlı gruba mensup yaklaşık 400 kişi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde yapacağı konuşma öncesinde kongre binasında protesto gösterisi düzenledi. “İsrail’i silahlandırmayı bırakın” ve “Bizim adımıza değil” yazılı tişörtler giyen ve “Bırakın Gazze yaşasın” ve “Yahudiler soykırımı durdurun diyor” pankartları taşıyan grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, ABD hükümetine İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

BİRÇOK GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin barışçıl gösteriyi sonlandırma çağrısına uymayan grubun üyeleri plastik kelepçe takılarak gözaltına alınırken, Capitol Polisi’nden yapılan açıklamada gösterinin “yasa dışı” olduğu belirtildi.