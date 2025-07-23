İsrail Başbakanı Netanyahu'ya suikast girişimi: El yapımı patlayıcılarla...

İsrail'in iç istihbarat ajanı Şin Bet, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya suikast hazırlığında olan bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan kişinin el yapımı patlayıcılarla suikast düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.

KAN'ın haberine göre, şüpheli hakkında suç işlemek için komplo kurmak ve terör eylemi gerçekleştirmek için komplo kurmak suçlamalarıyla iddianame düzenlenecek.

Polisin şüpheli kadını 2 hafta önce gözaltına aldığı, devlet daireleri ve Netanyahu'ya yaklaşmaması şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

NETANYAHU ZEHİRLENDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarılmıştı.