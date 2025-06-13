İsrail basınından ilginç iddia: 'Mossad saldırı öncesi İran'a kamikaze İHA üssü kurdu'

İsrail bugün sabahın erken saatlerinde İran'a 'yükselen Aslan' operasyonu kapsamında saldırılar gerçekleştirdi. İsrail basınının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın operasyon öncesi İran'ın başkenti Tahran yakınlarına kamikaze insansız hava aracı (İHA) üssü kurduğu ileri sürüldü.

İsrail yerel basınına açıklamalarda bulunann ve ismi belirtilmeyen İsrailli üst düzey yetkili, Mossad'ın bu sabahki saldırılar öncesi İran'da kamikaze İHA üssü kurduğunu ileri sürdü.

Söz konusu yetkili, kurulan bu İHA üssünün başkent Tahran yakınlarında olduğunu savundu.

KAMİKAZE İHA'LARIN HEDEFİ FÜZE RAMPALARI

Bu üssün, patlayıcı yüklü kamikaze İHA'larla İran ordusuna ait Tahran yakınlarındaki bir askeri üsteki karadan karaya füze rampalarının hedef alınması amacıyla kurulduğu iddia edildi.

İsrailli yetkili, bu kamikaze İHA'ların Tel Aviv'in bu sabah erken saatlerde düzenlediği saldırı sırasında aktif hale getirildiğini öne sürdü.

İSRAİL'DEN İRAN'A 'YÜKSELEN ASLAN' OPERASYONU

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti