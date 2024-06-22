İsrail basınından 'Kassam Tugayları' iddiası: Yenilgilerini açıklayacaklar

22 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:08

İsrailli yetkililer, Hamas'ın yok edilmesinin imkansız olduğu yönündeki açıklamalarını sürdürürken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın iddiası dikkat çekti. İsrail medyası, Lübnan sınırında Hizbullah'a karşı saldırılarını artırma olasılığıyla birlikte yakın zamanda Gazze'de Kassam'ın yenilgisini ilan etmeye hazırlandığını öne sürdü.

KAN'da yer alan haberde, Refah'taki 'askeri faaliyetlerin' sona ermesinin ardından İsrail ordusunun savaşın 3. aşaması olarak bilinen süreçte, Gazze'deki 'operasyonlarını' çeşitli şekillerde sürdürmeye devam edeceği belirtildi fakat detay belirtilmedi.

''HAMAS'I ZAYIFLATMANIN TEK YOLU GAZZE'DE YENİ HÜKÜMET''

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Filistinli örgütü (Hamas) yok etmek ya da ortadan kaldırmak halkın gözüne kül saçmaktan başka bir şey değil." demişti.

Hagari, Hamas'ı zayıflatmanın tek yolunun Gazze'de yeni bir hükümet kurulmasından geçtiğini ifade etmişti.

''HİZBULLAH, İSRAİL'E SALDIRI BAŞLATABİLİR''

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi. Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.

Habere göre, güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.