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 | Yusuf Özgür Bülbül

İsrail bayramda katliam yaptı: En az 42 ölü var!

İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü. İsrail, Gazze'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde en az 42 kişiyi öldürdü...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 22:35

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bununla eş zamanlı kent yoğun topçu ateşine maruz kaldı. İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı; yerleşim bölgelerine yoğun ateş açıldı.

İsrail bayramda katliam yaptı: En az 42 ölü var!

EN AZ 42 KİŞİ ÖLDÜ

Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi, Ketibe bölgeleri ile Refah kentinin doğusundaki bölgelere de yoğun topçu saldırıları düzenlendi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilenlerin sığındığı çadırların arasında bulunan telefon şarj noktasını bir insansız hava aracıyla (İHA) vurdu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bayramın ilk gününde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail bayramda katliam yaptı: En az 42 ölü var!

Öte yandan Gazze Şeridi'nde yetim çocuklar çeşitli oyunlar ve gösterilerle Kurban Bayramı'nda keyifli anlar yaşadı.
Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında babalarını kaybeden çocuklar için Kurban Bayramı'nda eğlence programı düzenlendi. Cemre Uluslararası İnsani Yardım derneği, Bureij Mülteci Kampı’nda düzenlediği kostümlü etkinlikle yüzlerce yetim çocuğun yüzünü güldürdü. Çocuklar İsrail’in saldırılarının gölgesinde dans ederek oyunlar oynadı.

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