İsrail Beyrut'a bombardıman başlattı! Saldırıların yıldönümünde intikam ateşi

06 Ekim 2024 23:20 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:29

İsrail'in Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Gazze'ye başlattığı saldırıların birinci yıldönümünde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemeye başladı. İsrail savaş uçakları başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine bombardıman başlattı. İşte Orta Doğu'da anbean yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti BEYRUT'A İSRAİL TARAFINDAN BOMBARDIMAN BAŞLATILDI

İSRAİL: LÜBNAN'I VURACAĞIZ

06.10.2024 23:02

BEYRUT'A İSRAİL TARAFINDAN BOMBARDIMAN BAŞLATILDI

Beyrut'un güneyindeki Dâhiye bölgesine İsrail hava saldırısı gerçekleştirmeye başladı. Türkiye saati ile 23.00'da gerçekleşen bombardımanda 5-6 yer hedef alındı.

06.10.2024 22:28

İSRAİL: LÜBNAN'I VURACAĞIZ

İsrail Sözcülüğü tarafından yapılan uyarıda Beyrut'a İsrail ordusu tarafından yoğun bombardıman gerçekleştirileceğini duyurdu. Binaların tahliye edilmesi konusunda uyarı bulunulan bildiride, belirlenen noktalara saldırı düzenleneceği ifade edildi.

06.10.2024 21:02

"LÜBNAN'DA ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslararası toplumu Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımın artırılması konusunda çağrıda bulundu. Grandi, İsrail'in devam eden saldırılarına maruz kalan Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya platformu X'te bir açıklama yaptı.

Grandi, ziyaretinde, saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerle bir araya geldiğini belirtti. Beyrut’taki okullarda kalan bu ailelerin, öncelikli olarak hava saldırılarının sona ermesini ve güvenli bir şekilde evlerine dönmeyi arzuladıklarını ifade etti. Grandi, "Lübnan'da derhal bir ateşkese ihtiyaç var. Bu süre zarfında uluslararası toplum, insani yardımlarını hızlandırmalı ve ihtiyaç sahibi insanlara daha fazla destek sunmalı" dedi.