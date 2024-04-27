İsrail bir binayı havaya uçurdu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

27 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:51

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu 27 Nisan 2024 (bugün) erken saatlerde Gazze Şeridi'nde yer alan Beyt Lahya kentindeki bir binayı havaya uçurdu. O anlar kameralara anbean yansıdı.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne karşı acımasız saldırılarına devam ediyor. O tarihten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34,300'den fazla Filistinli öldürüldü. Kitlesel yıkım ve ciddi insani yardım kıtlığı nedeniyle yaklaşık 77,300 kişi de yaralandı.

GAZZE NÜFUSUNUN %85'İ YERİNDEN EDİLMEYE İTİLİYOR

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail savaşı Gazze nüfusunun %85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye iterken, yerleşim bölgesinin altyapısının %60'ı hasar gördü ya da yok edildi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Ocak ayında verilen bir ara kararda Tel Aviv'in soykırım eylemlerini durdurması ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına alacak tedbirler alması emredilmişti.