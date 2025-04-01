İsrail bir kez daha Lübnan'ı bombaladı! Beyrut'ta bina yıkıldı, can kayıpları var

İsrail son 3 gün içinde ikinci kez Lübnan'a saldırdı. Bombaların hedefindeki başkent Beyrut'ta bir bina yıkılırken saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 de yaralı var.

İsrail, Orta Doğu'da kan dökmeye devam ediyor. Gazze'de ateşkesin ardından soykırım girişimine kaldığı yerden devam eden İsrail ordusu, sabaha karşı namlusunu Lübnan'a da çevirdi ve Beyrut'u 28 Mart'taki saldırının ardından son 3 gün içinde ikinci kez vurdu.

"HİZBULLAH ÜYESİ" BAHANESİ

El Cezire'nin haberine göre saldırıda Beyrut'un Dahiyeh semtindeki bir bina hedef alındı Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az üç kişinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu ise saldırıyı üstlendiği açıklamasında, hedef alınan ve kısmen çöken binada bir Hizbullah üyesinin bulunduğunu iddİa etti. Bu üyenin bir Hamas görevlisinin İsrail'e saldırılar düzenlemesine yardım ettiği öne sürüldü.

BU KEZ HABER VERMEDİLER

28 Mart'ta İsrail, Hizbullah'ın drone üretim tesisi olduğunu iddia ettiği başka bir konut binasına saldırı düzenlemişti. Bu iddia kanıtlanmazken İsrail bombalamadan önce tahliye emri verdiği için saldırıda can kaybı olmamıştı. Ancak son saldırıda İsrail cephesinden herhangi bir tahliye emri gelmedi.