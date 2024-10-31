İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 14:39 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:44
İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Suriye'nin batısındaki El-Kuseyr kasabasında yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedef alındı.
İsrail, Suriye'nin batısında bulunan Humus şehrine bağlı Lübnan sınırına yakın El-Kuseyr kasabasını hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında binaların hedef alındığı, yerleşim bölgesi ve sanayi bölgesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Saldırı nedeniyle yaralılar olduğu kaydedildi.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı