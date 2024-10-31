Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 14:39 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:44

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Suriye'nin batısındaki El-Kuseyr kasabasında yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedef alındı. 

İsrail, Suriye​'nin batısında bulunan Humus​ şehrine bağlı Lübnan​ sınırına yakın El-Kuseyr kasabasını hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında binaların hedef alındığı, yerleşim bölgesi ve sanayi bölgesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte - 1. Resim

Saldırı nedeniyle yaralılar olduğu kaydedildi.

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte - 2. Resim

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrailsuriyehumusLübnan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...