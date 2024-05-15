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İsrail, Birleşmiş Milletler kliniğini havaya uçurdu: Çok sayıda ölü var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 May 2024 10:18 - Güncelleme : 15 May 2024 10:45
İsrail, Birleşmiş Milletler kliniğini havaya uçurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail'in Gazze kentinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir kliniği bombalamasının ardından yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra Mahallesinde, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki bir kliniği bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında yerinden edilmiş 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR, BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "Ebu el-Husna" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun, el-Bureyc Mülteci Kampı'nda "Berş" ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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