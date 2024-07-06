İsrail BM okulunu da tanımadı: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

06 Temmuz 2024 20:35 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 20:38

Burdur’da mermer ocağında facia: Ölü ve yaralı var!

Burdur’da mermer ocağında facia: Ölü ve yaralı var!

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okula düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş 16 Filistinli hayatını kaybetti.

SOYKIRIMDA 274. GÜN

Bölgede açık açık sivilleri hedef alan İsrail ordusu 274 gündür bölgede soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün yine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulu hedef aldı.

EN AZ 16 SİVİL ÖLÜ!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı al Jaouni Okulu'na düzenlenen saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "umutları tükenen ve gidecek güvenli bir yerleri kalmayan Gazze halkının zorunlu yeni göçlerle karşı karşıya kaldığını" belirtti.

YENİ ZORUNLU GÖÇ DALGASI

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nin New York Times gazetesine verdiği röportaj, ajansın X sosyal medya platformunda yayımlandı. Wateridge, Gazze'deki Filistinli ailelerin, umutlarını kaybettiğini, gidecek hiçbir güvenli yerleri olmadığını ve yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Acilen ateşkes sağlanması gerektiğini ifade eden UNRWA yetkilisi, bulundukları bölgelerin sürekli olarak boşaltılmasının istenmesinin zaten zor durumdaki Gazze halkını olumsuz etkilediğini kaydetti. UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose'un İngiliz basın kuruluşu BBC'ye verdiği röportaj da aynı hesaptan yayımlandı.

Gazze'de ailelerin her gün hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çeken Rose, "Filistinliler, yemek, su gibi hayati ihtiyaçlarını temin etmek için mücadele ediyor. Acilen ateşkes sağlanmalı." dedi. UNRWA, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden 250 bin Filistinlinin kaçmak zorunda kalacağının tahmin edildiğini bildirmişti.