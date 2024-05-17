İsrail Büyükelçiliği yakınında silah sesleri duyuldu: Çok sayıda gözaltı var

17 May 2024 09:09 - Güncelleme : 17 May 2024 09:12

İsrail askeri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, bir çocuğu yaraladı

İsrail askeri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, bir çocuğu yaraladı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze'de her gün katliamlara imza atan İsrail devletinin büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri duyuldu. O bölgede devriye görevi icra eden polis, hemen bölgeye intikal etti

İsveç yetkileri tarafından yapılan açıklamada;, "Stockholm'deki Strandvagen'de bir polis devriyesi, patlama sesleri duydu ve ateş edildiğinden şüphelendi" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olayın başkentteki Djurgarden Köprüsü, Nobel Parkı ve Oscar Kilisesi arasında yaşandığı aktarılırken söz konusu olayla bağlantılı olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.