İsrail Büyükelçiliği yakınında silah sesleri duyuldu: Çok sayıda gözaltı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Reuters
17 May 2024 09:09 - Güncelleme : 17 May 2024 09:12
İsveç'te İsrail Büyükelçiliği'nin de yakınlarında olduğu bir bölgede silah sesi duyuldu. Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze'de her gün katliamlara imza atan İsrail devletinin büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri duyuldu. O bölgede devriye görevi icra eden polis, hemen bölgeye intikal etti
İsveç yetkileri tarafından yapılan açıklamada;, "Stockholm'deki Strandvagen'de bir polis devriyesi, patlama sesleri duydu ve ateş edildiğinden şüphelendi" ifadelerine yer verildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Olayın başkentteki Djurgarden Köprüsü, Nobel Parkı ve Oscar Kilisesi arasında yaşandığı aktarılırken söz konusu olayla bağlantılı olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Reuters