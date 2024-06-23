İsrail caniliği kamerada! Yaralı Filistinliyi cipe bağlayıp sokakta gezdirdiler

23 Haziran 2024 06:28 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 06:30

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de korkunç bir katliam zinciriyle Filistin halkına soykırım uygulayan İsrail, insanlık dışı eylemlerine bir yenisini ekledi. İşgal güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskın sırasında yaralı yakaladıkları bir Filistinliyi askeri cipin kaputuna bağlayıp sokaklarda dolaştırdı.

REUTERS DOĞRULADI

Sosyal medyada dolaşan ve Reuters tarafından doğrulanan videoda , Filistinli Mücahid Azmi, iki ambulansın yanından geçerken cipin kaputuna bağlanmış halde görülüyor.

Büyük tepki çeken video hakkında İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin karşılıklı ateş açarak bir şüpheliyi yaraladığı ve onu tutukladığı belirtildi. Açıklamada, askerlerin daha sonra askeri protokolü ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu eylemin İsrail ordusunun değerlerine uygun olmadığını belirtilerek, olayın araştırılıp önlem alınacağını vurgulandı. Ordu, şahsın tedavi için sağlık ekiplerine götürüldüğünü iddia etti.

ŞİDDET SARMALI ARTARAK SÜRÜYOR

Diğer yandan Reuters'e konuşan Azmi'nin ailesi, İsrail askerleri tarafından evlerine baskın yapıldığını, bu sırada Azmi'nin yaralandığını, aile ambulans çağırsa da askerlerin genç adamı aracın kaportasına bağlayıp götürdüklerini söyledi.

Batı Şeria'da Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı öncesinde zaten yükselişte olan şiddet, militan gruplara yönelik sık sık yapılan ordu baskınları, Filistin köylerindeki Yahudi militanların uyguladığı şiddet ve Filistinlilerin ölümcül sokak saldırılarıyla daha da arttı.