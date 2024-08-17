İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz İran'a saldırmak için destek istedi! Fransız mevkidaşından red geldi

17 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:38

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile Kudüs'te bir araya geldi.

Israel Katz, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarına, İran'ın İsrail'i vurması halinde “saldırmak için” destek istediğini belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamada, Katz, Sejourne ve Lammy'ye “İran saldırırsa, koalisyonun sadece savunmada değil İran'daki önemli ve stratejik hedeflere saldırmada da İsrail'e yardım etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN MİSİLLEMESİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Lammy ile İsrail'e ortak bir ziyarette bulunan Sejourne ise herhangi bir saldırının gerçekleşmesini engellemek için diplomasi yoğun bir şekilde devam ederken, bu saldırıya karşılık vermeyi tartışmanın “uygunsuz” olacağını söyledi.

Fransız bakan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz diplomatik bir çözüm için çalışırken İsrail'in vereceği bir karşılıktan bahsetmek uygunsuz olur. İran'ın misillemesini önlemek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Üç bakanın yüz yüze görüşmesi, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze için ateşkes ve rehine anlaşması için müzakereler devam ederken gerçekleşti.

"MÜZAKEREYİ TEHLİKEYE ATACAK EYLEM KABUL EDİLEMEZ"

Yahudi yerleşimciler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Jit köyüne dün saldırı düzenleyerek bir Filistinli'yi öldürmüştü.

Sejourne bu saldırıya da değinerek, “Ateşkes anlaşmasına yönelik müzakere sürecini tehlikeye atabilecek herhangi bir eylem kabul edilemez” dedi.

Lammy ise şiddet eylemlerini “iğrenç” olarak nitelendirdi ve “en güçlü ifadelerle” kınadığını söyledi.