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 | Berkay Alptekin

İsrail saat vererek duyurdu! Gazze'de "insani ara" başlıyor

İşgalci İsrail, Gazze'deki insanlık dışı hareketlerinden ve açlıktan toplu ölümlere neden olmasının ardından artan uluslararası baskı sonrası insani ara kararı aldığını duyurmuştu. Duyurulan "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp bu akşam saat 20.00'de biteceğini bildirdi.

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İsrail saat vererek duyurdu! Gazze'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 09:42

İşgalci , 'ne girişini engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine göz yumuyordu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin insani yardım girişinin arttırılması amacıyla verdiği "insani ara" kararı doğrultusunda ordunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını 10 saat boyunca durduracağı ileri sürüldü.

"İnsani aranın" İsrail kara birliklerinin bulunmadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesi, orta kesimde yer alan ve Gazze kentinde bir sonraki duyuruya kadar her gün uygulanacağı iddia edildi.

İsrail saat vererek duyurdu! Gazze'de "insani ara" başlıyor

"GÜVENLİ ROTALAR" BELİRLENDİ

Ayrıca, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.

İsrail saat vererek duyurdu! Gazze'de "insani ara" başlıyor
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#İsrail
#gazze şeridi
#bm
#insani yardım
#deyr el-belah
#açlık
#El-mevasi
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