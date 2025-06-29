İsrail: Hamas'ın kurucularından biri öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkes olabileceğinin sinyallerini verirken, İsrail bölgedeki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Hamas'ın üst düzey bir yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadının kurucularından ve "Muharebe ve İdari Destek Birimi" lideri olarak görev yapan Hakham Muhammed İsa El İsa'nın gece saatlerinde Gazze şehrinin Sabra semtinde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.

HAMAS'IN LİDER KADROSUNDA YER ALIYORDU

El İsa'nın geçmişte Hamas'ın güç kurma çabalarına liderlik ettiği, eğitim karargahının başkanı olarak görev yaptığı, ayrıca 7 Ekim saldırısının planlanmasında ve yürütülmesinde önemli bir isim olduğu belirtildi.