İsrail duyurdu: Hizbullah komutan yardımcısı öldürüldü

19 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:54

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesine düzenlenen saldırı sonucu bir Hizbullah komutan yardımcısının öldürüldüğü bildirildi. Öldürülen komutan yardımcısının Nasır Abdülaziz Raşid olduğu ve "İsrail'e roket atılmasından sorumlu" olduğu ifade edildi.

Kan gölüne dönen Orta Doğu'da İsrail ile Hizbullah​ arasındaki şiddetli gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail Lübnan​'ın güneyindeki Hizbullah'a ait hedeflere saldırılarını arttırdı. İsrail ordusu, savaş uçakları tarafından dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 1 Hizbullah komutan yardımcısının öldürüldüğünü bildirdi. "İSRAİL'E ROKET ATILMASINDAN SORUMLUYDU" İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hedef alınan Nasır Abdülaziz Raşid'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli kasabalardan "İsrail'e roket atılmasından sorumlu" olduğunu ifade etti. IDF, son 24 saat içinde ordunun, İsrail'in kuzeyine fırlatılmak üzere hazırlanmış bir Kornet tanksavar füze rampası da dahil olmak üzere çok sayıda silahı tespit ve imha ettiğini açıkladı. İlgili Haberler İsrail, İran'ı vurmaya hazırlanıyor! Joe Biden'dan şok itiraf: Ne zaman ve nasıl olacağını biliyorum İsrail doğruladı! Hizbullah'ın İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı