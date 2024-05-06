İsrail esir takası çağrısı yapan halkına kulak tıkamaya devam ediyor

06 May 2024 02:49 - Güncelleme : 06 May 2024 02:50

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas ve İsrail arasında Kahire'de müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasını hükümetlerinin imzalaması için sessiz protesto düzenledi.

İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı. Göstericiler, "Hemen şimdi anlaşma" "Hiçbir bedel yüksek değildir", "Kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'de bu akşam başlayan Yahudi soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri nedeniyle protesto sessiz gerçekleştirildi. Göstericiler zaman zaman Savunma Bakanlığının önündeki Menahem Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı. Yolda araç kuyrukları oluştu.

İsrail polisi çevrede bulunmasına rağmen yol kapatan göstericilere müdahale etmedi. Göstericiler trafiği bir süre kapattıktan sonra yeniden araçların geçişi için yoldan çekildi.

Aynı şekilde bir grup gösterici de Savunma Bakanlığı önündeki üst geçitte Gazze Şeridi'ndeki 130 kadar İsrailli esiri temsilen mumlar yaktı.

ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.