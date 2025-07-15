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 | Berrak Arıcan

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'ın Hamaney'e mektubuna cevap: Psikolojik savaş ve algı operasyonu

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisi, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın birkaç gün önce yazdığı mektuba cevap verdi. Hamaney, mektubu, "tam kapsamlı bir psikolojik savaş ve algı operasyonu" olarak değerlendirdi.

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İsrail eski bakanı Yoav Gallant'ın Hamaney'e mektubuna cevap: Psikolojik savaş ve algı operasyonu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:46

Dini Lideri ’in ofisi, eski Savunma Bakanı Yoav Galant’ın birkaç gün önce çevrim içi bir platformda Hamaney’e hitaben yayımladığı mektuba, cevap verdi. Hamaney’in resmi internet sitesinde yayımlanan "Bilişsel savaşta bir kurşun" başlıklı makalede, Galant’ın mektubu "tam kapsamlı bir psikolojik savaş ve algı operasyonu" olarak değerlendirildi.

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'ın Hamaney'e mektubuna cevap: Psikolojik savaş ve algı operasyonu

Makalede, mektubun bin 354 kelimeden oluştuğu ve yaklaşık 50 bağımsız içerik başlığı içerdiği belirtilerek, "En az 23’ü temel ve yönlendirici nitelikte. Bu düzeyde içerik yoğunluğu, metni bireysel değil, organize bir yapının ürünü haline getiriyor" denildi.

''ASIL HEDEF İRAN HALKI''

Gallant’ın mektubunda yer alan "30 yıldır siz benim projemsiniz" ifadesine dikkat çekilen yazıda, "Mektubun asıl muhatabı Dini Lider Hamaney değil, İran’daki karar vericiler, bölgesel müttefikler ve İran halkı olduğu söylenebilir" ifadeleri kullanıldı.

''ALGI KAYDIRMA TEKNİĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Mektubun bilinçli bir algı oluşturma amacıyla kaleme alındığına dikkat çekilen yazıda, "Algı kaydırma tekniği ile karşı karşıyayız. İlk etapta, doğru ve belgelenmiş bilgiler sunularak okuyucunun güveni kazanılıyor. Ardından, bu güven üzerinden veriler, ustaca manipüle edilerek yanlış düşüncelerin zihinlere yerleşmesi sağlanıyor. Basit gibi görünen bu yöntem, ikna psikolojisi açısından son derece etkili ve karmaşık bir şekilde uygulanmış durumda" denildi.

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'ın Hamaney'e mektubuna cevap: Psikolojik savaş ve algı operasyonu

''İSRAİL GÜCÜNÜ ABARTIYOR''

Gallant’ın "İsrail her hareketi izliyor, İran’ın kararlarını önceden biliyor" yönündeki iddialarının da değerlendirildiği yazıda, "Mektubun içerik analizi, bunun tam anlamıyla bir psikolojik operasyon olduğunu ortaya koyuyor. Gallant, İsrail’in istihbarat gücünü sürekli vurguluyor ve adeta gerçeküstü bir istihbarat üstünlüğü tablosu çiziyor. Tüm hareketlerin izlendiğini, İran’daki karar alma süreçlerine tamamen hakim olduklarını ve hatta kararlar alınmadan önce bunları bildiklerini iddia ediyor. Bu tür anlatım, psikolojik düzeyde İsrail’in yeteneklerini olduğundan fazla gösterme çabasına dayanıyor. Mektupta ‘göğün kartalı ve yerin aslanı’ gibi gerçeklikten kopuk ve açıkça abartılmış bir güç imajı tasvir edilmeye çalışılıyor" ifadelerine yer verildi.

''SAVAŞ ZİHİNLER VE ALGILAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR''

İsrail’in artık fiziki saldırılar yerine anlatı ve algı yoluyla savaştığı belirtilen makalede, "Psikolojik savaşın yanı sıra, anlatı savaşı da dikkat çekici biçimde öne çıkıyor. Artık anlatı oluşturmak, adeta bir silah gibi kullanılıyor. Gallant ya da mektubun arkasındaki ekip, bu anlatıyı stratejik bir araç olarak devreye sokuyor. İsrail, özellikle Aksa Tufanı Operasyonu ve İran’a yönelik 12 günlük savaş gibi son çatışmalarda aldığı yenilgilerin ardından, gerçek cephanelik yerine bilişsel ve anlatı temelli bir savaşa yönelmiş durumda. Bu nedenle, söz konusu mektubu İran ile İsrail arasında giderek tırmanan bilişsel savaşın bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor. Kısacası, bu savaşın asıl cephesi artık sınır hattı değil. Savaş, kamuoyu, toplumsal zihinler ve algılar üzerinde yürütülüyor" değerlendirilmesi yapıldı.

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'ın Hamaney'e mektubuna cevap: Psikolojik savaş ve algı operasyonu

GALLANT MEKTUP YAZMIŞTI

Galant, Substack adlı çevrim içi platformda yayımladığı açık mektubuyla İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitap etmişti. Mektubunda, İsrail’in 3 Haziran'da İran’a yönelik düzenlediği savaşta "İran’ın son 40 yılda inşa ettiği stratejik sistemin çöküşünü sağladığını" öne sürmüştü. Mektubunda İran'a meydan okuyan Galant, "Programlarınızı, tesislerinizi, iletişimlerinizi, zaman çizelgelerinizi ve kör noktalarınızı biliyorduk. Birçok açıdan sizi sizden daha iyi tanıyorduk" demişti.
Galant, İran’a bağlı vekil güçlerin yeniden inşa edilebileceğini, ancak İsrail’in bunları tekrar yok edeceğini savunarak, "On yıllarınızı alan yapıları artık aylar içinde ortadan kaldırabiliriz. Nükleer programınızı hızlandırabilirsiniz. Ancak ne inşa ettiğinizi büyük ihtimalle görürüz. Gördüğümüzü vururuz ve vurduğumuzu ise yeniden inşa etmeniz kolay olmaz. Hiçbir sırrınız kalmamışken gizli bir nükleer program inşa edebilir misiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

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ETİKETLER
#İsrail
#iran
#ayetullah ali hamaney
#Yoav Galant
#Psikolojik Savaş
#Algı Savaşı
#Bilinçsel Savaş
#Dünya
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