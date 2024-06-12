İsrail, Filistinli bir çocuğu öldürdü

12 Haziran 2024 06:22 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 06:29

Kolombiya'dan Gazze için dünyaya bir çağrı daha: Adil olmayan absürt bir savaş

Kolombiya'dan Gazze için dünyaya bir çağrı daha: Adil olmayan absürt bir savaş

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, İsrail'in Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını belirtti.

Sağlık yetkilileri, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırıda ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.