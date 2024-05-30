İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

30 May 2024 16:16 - Güncelleme : 30 May 2024 16:26

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenlediği, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildiğini söyledi.

OKULU İHA'LARLA VURDU

Ordunun çekilmesinin ardından Filistinlilerin kamptaki bir okula sığındığı, İsrail ordusunun da söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı aktarıldı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edilirken, herhangi bir sayı belirtilmedi.

ÇADIR KENTLERDE ONLARCA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, geçtiğimiz günlerde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kentleri hedef aldı. İki gün arayla iki saldırı düzenleyen Filistin, en az 55 kişinin ölümüne neden oldu.