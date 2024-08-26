İsrail gazetecilerin bulunduğu bölgeye saldırdı ,TRT muhabiri yaralandı: Saldırıdan ilk görüntüler

26 Ağustos 2024 21:37 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:46

İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Filistinlilerin sığındığı okul bombalandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Filistinlilerin sığındığı okul bombalandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırıda gazetecilerin bulunduğu çadır da hedef aldı. TRT çalışanlarının da bulunduğu gazeteciler de yaralandı.

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad el-Zaanin ve bir diğer gazeteci Muhammed Karaca'nın da bulunduğu 6 Filistinli yaralandı.

TRT kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı. Saldırıda yaralananlar Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alınırken TRT Arabi ekibi olayı hastaneden aktardı.