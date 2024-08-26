İsrail gazetecilerin bulunduğu bölgeye saldırdı ,TRT muhabiri yaralandı: Saldırıdan ilk görüntüler
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2024 21:37 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:46
İsrail güçleri Gazze güneyindeki Han Yunus'ta TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu gazetecilerin kaldığı bölgeyi vurdu. Saldırıdan ilk görüntüler kameraya yansıdı.
İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırıda gazetecilerin bulunduğu çadır da hedef aldı. TRT çalışanlarının da bulunduğu gazeteciler de yaralandı.
Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad el-Zaanin ve bir diğer gazeteci Muhammed Karaca'nın da bulunduğu 6 Filistinli yaralandı.
TRT kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı. Saldırıda yaralananlar Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alınırken TRT Arabi ekibi olayı hastaneden aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı