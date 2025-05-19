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 | Berrak Arıcan

İsrail, Gazze'de Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti! Katliamlar artıyor

İsrail, Gazze'de işgali genişleterek kara harekatı başlatmasının ardından Han Yunus'un tamamını savaş bölgesi ilan etti. İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgeyi terk etmelerini söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 16:01

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını arttırarak devam ederken Han Yunus’u savaş bölgesi ilan etti. İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve çevresinde yaşayan Filistinlilerin, bölgeye yönelik "benzeri görülmemiş bir saldırı" başlatmaya öncesinde evlerini terk etmeleri uyarısında bulundu.

İsrail, Gazze'de Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti! Katliamlar artıyor

KARA HAREKATI BAŞLADI

İsrail, dün Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla yeni bir hamle daha yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu operasyon Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu’nun başlangıcını işaret ediyor" denildi.

İsrail, Gazze'de Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti! Katliamlar artıyor

''AÇILIŞ SALDIRILARI''

Geçtiğimiz hafta boyunca bir "açılış saldırısı" başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu süreçte, Hamas’a ait 670'den fazla hedef vuruldu. Hedef alınan yerler arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünel hatları ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde operasyon yürüten birliklere düzenli olarak destek vermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "İsrail güçleri şu anda Gazze Şeridi'nde stratejik bölgeleri kontrol altına almış durumda. IDF, İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki terör örgütlerine karşı gerektiği sürece operasyonlarını sürdürecek" denildi.

İsrail, Gazze'de Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti! Katliamlar artıyor

SON 24 SAATTE EN AZ 136 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak, 53 bin 475'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 11'i enkaz altından çıkarılan 136 ölü ve 364 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 340 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 357 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail, Gazze'de Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti! Katliamlar artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 475'e, yaralıların sayısının da 121 bin 398'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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