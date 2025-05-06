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 | Selahattin Demirel

İsrail Gazze’de okul vurdu: 20 Filistinli can verdi

İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri sistemli olarak sürdürdüğü ve soykırıma varan saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula yapılan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze’de okul vurdu: 20 Filistinli can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 21:14

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Bureij Mülteci Kampı’nın doğusunda zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu. Saldırıda, aralarında çocuklarının da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

ENKAZDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Yetkililer, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu'nun bahçesini iki füze düştüğünü ifade ederek, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, okulda meydana gelen enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

7 EKİM'DEN BU YANA 53 BİN İNSAN CAN VERDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 615’e, yaralı sayısı da 118 bin 752’ye ulaştı.

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