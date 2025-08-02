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 | Berkay Alptekin

İsrail, Gazze'de yardım noktasına saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'nin orta kesimlerinde yardım dağıtım noktasına saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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İsrail, Gazze'de yardım noktasına saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 09:44

, 'de ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlamaya devam ediyor. insani felakete yol açan işgalci İsrail, yine yardım almak isteyen sivillere düzenledi.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de yardım noktasına saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail, Gazze'de yardım noktasına saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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ETİKETLER
#saldırı
#gazze
#İsrail
#filistin
#açlık
#abluka
#Insani Kriz
#Dünya
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