İsrail Gazze'de yine hastaneye saldırdı: 16 ölü, 70 yaralı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yine hastaneye saldırdı. Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırı sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Hastanede enkazının altında çok sayıda kişinin olduğu açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Kaynaklar, hastanenin avlusuna ve çevresine 9 füzenin isabet ettiğini belirtti.