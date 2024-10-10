İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

10 Ekim 2024 13:16 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:18

İsrail ordusu, Gazze'de Deir el-Balah şehrindeki bir okulu hedef aldı. Saldırıda en az 27 sivil hayatını kaybetti, 54 kişi ise yaralandı.

İsrail, bir yılı aşkın süredir Gazze​'deki katliamlarına devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı Rufaida Okulu'nu vurdu. Hava saldırısında 27 sivil hayatını kaybetti, 54 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu öğrenilirken, yaralılar El Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

BATI ŞERİA​'DA DA ZULÜM BİTMİYOR

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki El Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli direnişçilerle çatıştı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu askeri buldozerler eşliğinde Faria kampına çeşitli noktalardan baskın düzenledi. Keskin nişancıları binaların çatılarına konuşlandıran İsrail ordusu, çok sayıda mahalleyi kuşatma altına aldı ve Filistinlilerin evlerinde zorla arama yaptı.

Askeri buldozerler kampın alt yapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı ve patlama sesleri duyuldu. İsrail askerleri Faria Mülteci Kampı'nda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.