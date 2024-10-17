İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor! Yine BM'ye ait bir okulu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 Ekim 2024 15:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:26

İsrail ordusu, işgal ettiği Gazze Şeridi'nde kuzeydeki yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu bombaladı. Saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail Generaller Planı'nı devreye koydu! Gazze'de çadırları okulları bombaladı: ''Ya terk et ya öl!''

İsrail Generaller Planı'nı devreye koydu! Gazze'de çadırları okulları bombaladı: ''Ya terk et ya öl!''

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı​'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı.

İsrail'in zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi.

Sağlık ekiplerinin İsrail'in bombaladığı okuldaki kişilere ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Öte yandan, İsrail ordusu Gazze Şeridi​'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor.

"GENERALLERİN PLANI"

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrail vatandaşları için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.