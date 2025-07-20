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 | Berrak Arıcan

İsrail, Gazze'deki katliamlarına son verebilir! Müzakereler bu kez öncekilerden farklı ilerliyor

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin bu kez farklı olduğu öne sürüldü. İsrailli bir yetkili, ilk kez Gazze'de saldırıların tamamen sona erdirme olasılığı olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 09:32

ve arasındaki için müzakerelerinde saldırıların son bulması ihtimali olduğu belirtildi. Haaretz'e konuşan müzakerelere katılan İsrailli bir yetkili, 'da yürütülen müzakerelerin İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesini ele alması bakımından önceki müzakerelerden tamamen farklı olduğunu belirtti.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına son verebilir! Müzakereler bu kez öncekilerden farklı ilerliyor

SALDIRILAR TAMAMEN SONA EREBİLİR

Tel Aviv yönetiminin, Hamas ile arabulucu ülkeler aracılığıyla ilk kez Gazze Şeridi'ne saldırıların tamamen sona erdirilmesi olasılığını da kapsayan müzakereleri yürüttüğünü aktaran İsrailli yetkili, şöyle devam etti:

"Önceki anlaşmalar esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasıyla ilgiliyken, bu anlaşma savaşın sona erdirilmesi konusuna değiniyor. Dolayısıyla her şey birbiriyle bağlantılı. Çok karmaşık bir anlaşma."

İsrail, Gazze'deki katliamlarına son verebilir! Müzakereler bu kez öncekilerden farklı ilerliyor

YOĞUN MÜZAKERELER YAPILACAK

İsrailli yetkili, Doha'da müzakere edilen anlaşma taslağına göre, 60 günlük ateşkes süresinde İsrail saldırılarının tamamen sona erdirilmesi için yoğun müzakerelerin yapılacağını hatırlattı.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına son verebilir! Müzakereler bu kez öncekilerden farklı ilerliyor

Yetkili ayrıca İsrail heyetinin, Tel Aviv'in "güvenlik ihtiyaçlarından ödün vermeden bir anlaşmaya varma olasılığını sağlayacak geniş bir manevra kabiliyetine ve esnekliğe sahip olduğunu" iddia etti.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına son verebilir! Müzakereler bu kez öncekilerden farklı ilerliyor

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına son verebilir! Müzakereler bu kez öncekilerden farklı ilerliyor

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

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#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#Doha
#esir takası
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#Dünya
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