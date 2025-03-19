İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Netanyahu: Müzakereler artık ateş altında sürecek

İsrail, Hamas ile ateşkesi tek taraflı olarak bozdu ve Gazze'ye ölüm yağdırdı. Saldırılara yeniden başlayan İsrail, Gazze'de en az 400 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Beyaz Saray, İsrail'in saldırı öncesinde ABD'ye danıştığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise İsrail'e tepki göstererek, saldırıların durması çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek" dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ikinci aşamasına geçilemedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kapsamında devam eden esir takasının ikinci aşamasını geciktirmekle suçlanırken ateşkesi de bozdu. Gazze'de katliamlar yeniden başladı. İsrail'in saldırılarında en az 400 Filistinli hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi ise yaralandı. ABD'nin bilgisi dahilinde gerçekleşen saldırılara tepkiler artarken Netanyahu yine tepkilere kulaklarını tıkadı ve artık müzakerelerin ateş altında yürütüleceğini söyledi.

İSRAİL EVLERİ HEDEF ALMAYA BAŞLADI

İsrail ordusunun Ebu Avvad ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan evine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'a bağlı El-Karara kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı. İsrail'in Han Yunus'un orta kesimine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.

Filistin Kızılayı, işgal ordusuna ait bir insansız hava aracının Han Yunus’un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail'in, Han Yunus’un kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef alan saldırılarında biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

HAMAS: İSRAİL ATEŞKESİ BOZMAK İÇİN 2. AŞAMAYI REDDETTİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes konusundaki teklifini reddetmediklerini belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yapılan anlaşmanın başarısız kılınması için Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattığını hatırlattı.

Hamas'ın Witkoff'un esir takasına ilişkin sunduğu teklifi reddetmediğini vurgulayan Kanu, "Hareket arabulucularla sürekli temas halinde olup, saldırganlığın durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki önerilere karşı sorumlu ve olumlu bir yaklaşım sergiliyor. İşgalciler geçişleri kapattı, kuşatmayı sıkılaştırdı, yardımların girişini engelledi ve anlaşmayı bozup savaşı yeniden başlatmak amacıyla müzakerelerin ikinci aşamasını reddetti" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı yoğun mücadeleye geri döndüğünü, istihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu eylem tarzını tavsiye ettiğini söyledi.

Hamas'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia eden Netanyahu, bu nedenle askeri harekatın yeniden başladığını açıkladı.

İsrail'in artık Hamas'a karşı giderek artan bir güçle operasyon düzenleyeceğini belirten Netanyahu, "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç" dedi. Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki tüm hedeflerine ulaşana kadar saldırılara devam edeceğini aktardı.