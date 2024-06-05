İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'a saldırı mesajı: Ordumuz hazır

05 Haziran 2024 03:07 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 03:10

ABD İsrail'e yağdırıyor: F-35'ler için imzalar atıldı, İsrail parasını da ödemeyecek!

ABD İsrail'e yağdırıyor: F-35'ler için imzalar atıldı, İsrail parasını da ödemeyecek!

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında sular durulmuyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Halevi, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden Halevi, Hizbullah'ın "ağır bedel ödediğini" savundu.

Halevi, Hizbullah'ın son günlerde saldırılarını artırdığına işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." ifadesini kullandı.

ABD'DEN UYARI

Öte yandan ABD, İsrail'den Hizbullah'a karşı gerilimi artırmamasını istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin İsrail'e, Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulunduğu belirtildi.