İsrail Generaller Planı'nı devreye koydu! Gazze'de çadırları okulları bombaladı: ''Ya terk et ya öl!''

14 Ekim 2024 10:00 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:01

İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da katliamlarını sürdürürken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. BBC'nin kıdemli Orta Doğu editörü Jeremy Bowen, İsrail'in bölgeyi kapalı askeri alana çevirecek 'Generaller Planı'nı uygulamaya koyduğunu söyledi. Öte yandan İsrail, Gazze'de hem yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hem de bir okulu hedef alarak yeni bir katliama imza attı.

İsrail, Gazze​'de katliamlarına ara vermedi. Lübnan'da terör estiren İsrail ordusu, Gazze'de de sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Son olarak yine yerinden edilmiş, hastaneye, okula sığınmak zorun kalan sivilleri hedef alan İsrail, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Deyr el-Belah kentinde hastane bahçesindeki çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Gazzelileri hedef alan İsrail ordusu, Nuseyrat'ta da sivillerin sığındığı okulu bombaladı.

BÖLGEYİ KAPALI ASKERİ ALANA ÇEVİRECEK

Şiddetli ve yıkıcı saldırılara rağmen Hamas​'ı yok etmeyi başaramayan ve savaşı Lübnan'a sıçratarak yeni cephe oluşmasına neden olan İsrail'in 'Generaller Planı'nı devreye soktuğu iddia edildi. İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin kıdemli Ortadoğu editörü Jeremy Bowen, İsrail'in bölgeyi kapalı askeri alana çevirmeye çalıştığını söyledi.

İÇME SUYU DAHİ VERİLMEYECEK

Gazze’deki savaşın stratejisti olarak da nitelendirilen emekli Tümgeneral Giora Eiland’ın planına göre, bölgeye giren insani yardım yoluyla ayakta kaldığına inanılan Hamas’ı yenmek için Gazze’nin kuzeyi “kapalı askeri alana” dönüştürülecek. Burada kalan Filisin halkı, zorla göç ettirilecek. Eğer bölge terk edilmezse içme suyu dahil hiçbir insani yardım sağlanmayacak. Bölgedekilere 'ya terk ya öl' denilecek.

İNSANİ YARDIMLARA İZİN YOK

Jeremy Bowen'a göre, plan devreye sokuldu. İsrail ordusu, Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına aralıksız saldırılarını sürdürüyor. Sivilleri, zorla göçe maruz bırakıyor. Bölgenin kuzeyini ise abluka altına alarak, barınma merkezlerini dahi bombalıyor. Tahliye emirleri yağdıran İsrail, sivillerin kaçmasına bile izin vermeden vuruyor.

Generaller Planı'na göre, gıda, su, her türlü insani yardım malzemesi ulaştırılmayacak. 1 Ekim'den beri ise İsrail malzeme girişlerine izin vermiyor.